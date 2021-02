Billedhugger Morten Strædes to meter høje skulptur »Dagens Galskab« står mast ind i en hjørne i Kulturhus Aksen i Asnæs, uden sin oprindelige sokkel - så den flyder nærmest ud over gulvet. Privatfoto

Skulpturens oprindelige sokkel står som plantebord i en privat have

Han og kulturhusleder Jesper Bertelsen taler nu åbent om, at skulpturen bør flyttes til et bedre sted i Odsherred, fordi den i Aksen bare står mast op i en krog i foyeren, hvor der snart skal være »Bay's Café«.

- Den var kæmpestor, og den kostede en hel del at få lavet på NV-Pro. Men det endte jo desværre med, at biblioteket ikke ville have den store sokkel, fordi den var for stor - selvom den var blevet bygget og betalt, husker Søren Myrup.

- Biblioteket ville bare smide den ud, og det, syntes jeg, var synd, så vi lavede en aftale om, at Fritidsborger kunne hente den til et eller andet formål. Men vi kunne ikke lige finde på noget at bruge den til i foreningen, så det endte med, at jeg tog den med hjem og stillede den i min have, og der står den stadig. Som en slags skamstøtte, fortæller Søren Myrup.