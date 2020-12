Med en saks er der klippet et firkantet hul ud i bunden af den primitive, røde boks, ret skævt. Så har man lige trukket kassen ned over skulpturens ene opstander, hvor den sad ret løst, fortæller Ole Nielsen. Foto: Ole Nielsen/Højby Lokalråd

Skulptur-fup: Noget plade fra en stål-reol, bukket og svejset og malet rød

I flere år har der - som en gimmick - været anbragt en falsk, rød kasse på den ene af opstanderne på Karl Åge Rigets tre-delte skulptur i Højby i Odsherred, men det var først under renoveringen af skulpturen i efteråret, at joken blev opdaget.

Vel nok ret ærgerligt for dem, der har udført falskneriet, at der skulle gå så lang tid, før det blev opdaget.

Fup-kassen adskiller sig ellers ret meget i forhold det oprindelige værk, når det gælder kvalitet og farve, fortæller Ole Nielsen, formand for Højby Lokalråd.

Han har sikret sig den røde boks, som måske på et tidspunkt skal udstilles sammen med en fortælling om Karl Åge Riget-skulpturen og renoveringen.

Højby Lokalråd har stået for indsamling af de godt 70.000 kr. til renoveringen, nedtagning og genopsætning af skulpturen.

- Med en saks eller noget andet er der så klippet et firkantet hul ud i bunden, ret skævt. Så har man lige trukket kassen ned over skulpturens ene opstander, hvor den akkurat har siddet fast; men så løst, at den kunne tippe, bare en fugl satte sig på den. Den kunne ikke ryge af i blæsevejr, men sad alligevel ret løst, fortæller Ole Nielsen.