Den nye kunstgræsbane i Kongehallen i Nykøbing Sjælland blev i første omgang anlagt som tennisbane og med opstregning til håndboldmål, men nu skal banen ændres til også at omfatte en badminton-opstregning. Foto: Stefan Andreasen

Skuffet tennisklub efter dialog-møde: Der var ingen dialog

Odsherred - 19. november 2020 kl. 08:46 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Søren Lund fra Nykøbing Sj. Tennisklubs bestyrelse er dybt skuffet efter Odsherred Byråds kulturudvalgsformand Gitte Hededams hasteindkaldte møde onsdag.

Mødet skulle ellers skabe dialog og forståelse mellem parterne i en uenighed, der er opstået hen mod afslutningen af et borgerdrevet projekt - renoveringen af Kongehallen i Nykøbing Sjælland.

Pludselig stiller kommunen krav om, at den nye kunstgræsbane også streges op til også til badminton.

- Gitte Hededam kaldte det et dialogmøde, men der var ingen dialog. De ville jo ikke give indrømmelser. Så nu skal der pludselig streges op til badmintonbane på den ene halvdel af den nye tennisbane, siger Søren Lund.

Nykøbing Sj. Tennisklub har i to år - i samarbejde med kommunen - arbejdet med et projekt om istandsættelse af Kongehallen; blandt andet med at afhjælpe problemerne med det kondensglatte gulv med en ny kunstgræsbane.

Odsherred Kommune har, ved at benytte regeringens corona-lånepulje, givet 475.000 kr. til projektet, efter at Nykøbing Sj. Tennisklub og Nykøbing IF forsøgte med fundraising.

Klubberne har derefter arbejdet med rådgivning, planlægning af renovering og indhentning af håndværkertilbud.

Få dage før kunstgræsbanen, med opstregning til tennis og håndboldmål, skulle afleveres, kom der en borgerhenvendelse, som mindede kommunen om, at der manglede badminton-streger i banen.

Lokale og Anlægsfonden betalte i 1985 halvdelen af byggesummen til Kongehallen, og herfra har det fra begyndelsen været et mål, at det skulle være en åben hal, så borgere udenfor idrætsforeningerne, samt institutioner, skal kunne bruge hallen på visse tidspunkter.

Den praksis er bare ikke blevet kommunikeret videre fra kommunen til Nykøbing Sj. Tennisklub, som i to år - i god tro - har arbejdet frem mod en bane, hvor der kun skulle streges op til tennis.

- På mødet lagde de sig godt nok fladt ned og indrømmede, at der var sket en kommunikationsbrist i kommunen i forhold til os og projektet. Men det ændrer jo ikke på noget. Det er blevet nemt at undskylde i vore dage, mener Søren Lund.

- Vi er selvfølgelig godt klar over, at vi får det bedre med den nye kunstgræsbane, end med det gamle gulv i hallen. Men vi er skuffede over beslutningen med at strege op til badminton.

- Det er trist, når vi nu har arbejdet i to år med det her projekt. Vi er kommet så langt i processen, og vi kan ikke forstå, at man ikke kan tilgodese 180 medlemmer af tennisklubben i forhold til en enkelt borgerhenvendelse om en badmintonbane.

- Vi troede jo, at vi fik opfyldt vores ønske om en 100 procent tennisoplevelse, uden forvirrende badminstreger på banen. Det er jo det, vi har arbejdet hen imod. Men det ville man så ikke alligevel til sidst, siger Søren Lund.