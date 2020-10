Mette Nielsen stod for et par måneder for en aktion ved Asnæs Centret for at gøre opmærksom på børnenes vilkår i flygtningelejren i Moria. Hun er skuffet over, at byrådet ikke ville diskutere sagen.

Skuffet over byråd, der ikke ville tale om flygtningebørn

Mette Nielsen, opvokset i Asnæs, holdt for nogle måneder siden en aktion foran Asnæs Centret for at gøre opmærksom på, at Odsherred Kommune skal tage imod nogle af børnene i flygtningelejren i Moria på Lesbos i Grækenland. På tirsdagens byrådsmøde havde Enhedslisten, SF og Radikale Venstre ønsket en debat om emnet, men det blev afvist af resten af byrådet.

- Borgmesteren har tidligere skrevet til mig, at kommunen har et godt integrationsteam, som er klar til at tage imod flygtninge efter Integrationsministeriets fordeling, også hvis kommunen skulle tage imod flygtninge fra Moria. Det undrer mig, at han skriver det til mig, når han så i byrådet slet ikke vil tale om det. Jeg havde virkelig forventet, at der ville komme en dialog i byrådet. Det er under al kritik, siger Mette Nielsen, som gør opmærksom på, at adskillige byråd over hele landet har diskuteret sagen.