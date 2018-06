Mark Andersen ses her ved et tidligere ekstremløb. Privatfoto.

Skuffet: Løb 153 km på godt 27 timer

Det var ikke en ovenud begejstret Mark Andersen fra Rørvig, som fredag talte med dagbladet Nordvestnyt om hans resultat i det såkaldte The West Highland Challenge Race i Skotland i sidste weekend. Løbet er på 153 kilometer og foregår i svært og bjergrigt terræn. Ekstremløberen Mark Andersen havde håbet på at gennemføre på under et døgn, men det blev 27 timer og 47 minutter - halvanden time langsommere end hans favorittid. Mark Andersen havde stillet sine ben til rådighed for Rørvig Friskoles Støtteforening, så han på den måde kunne samle penge ind til skolen, hvis han gennemførte. Der blev samlet 1500 kroner ind, som Mark Andersen skulle forsvare i de skotske bjerge.