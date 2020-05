Skuffelse over udsat 1. skoledag

Der bliver hoppet i trampolin og grinet og pjattet i haven på Esterhøjvej i Asnæs. Lian og Mikas på fem år er hjemme fra børnehave i dag. Faktisk skulle de være begyndt i SFO den 1. maj, så de kunne have lært deres nye skole at kende, inden den officielle 1. skoledag til august. På grund af corona er før-SFO afkortet, og udsat først til den 1. juni, og senest til den 3. august.

- Børnene får ikke den lange tilvænning til noget så stort, som at begynde i en stor skole med en masse andre børn. Nu får de en uges indskoling. Det bekymrer mig. Og det bekymrer mig især, at Odsherred Kommune blot har besluttet det, uden egentlig at fortælle os hvorfor, siger Anja Pedersen, som er mor til Mikas.

- Den udsatte start i før-SFO er valgt for at give børnene tiden og pladsen til at få en god start i deres skoleliv. Havde de skulle begynde 2. juni 2020 ville det ske i en meget anderledes hverdag, hvor skolen og lærerne midt i en genåbningsperiode ikke har samme overskud til at give børnene en god start, skriver Karina Høyem, der er kontorelev i pladsanvisningen i Odsherred Kommune i en mail, hvor hun samtidig afviser, at der skulle være tale om en spareøvelse.