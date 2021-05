Se billedserie Marianne Jette Lindqvist og to andre brugere af kaffestue-tilbuddet på Grønnehavestræde er skuffede over forholdene, som kommunen har givet dem. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Skuffelse over kaffestue-tilbud til sårbare borgere

Odsherred - 08. maj 2021 kl. 09:34 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Mandag åbnede kaffestuen på Grønnehavestræde 22 som et tilbud til egnens psykisk sårbare borgere. Men begejstringen for omsider at have fået et sted at mødes over en kop kaffe er det så som så med. For det spartansk indrettede tidligere motionsrum for Lyspunktet indbyder ikke ligefrem til lange hyggesnakke eller socialt, mener brugerne.

- Her er jo ingenting. Bestilskuffen er tom, her er heller ikke et komfur, så vi kan lave lidt mad, og handikappede kan ikke komme herind, for her er trapper mens rampen til kørestolsbrugere er placeret ved indgangen ved siden af, hvor de unge psykisk sårbare holder til.

Marianne Jette Lindqvist, Jan Andersen og Birgit Nielsen remser alle manglerne på deres nye kaffestue op og viser rundt i lokalet.

Kaffestuen er, efter mange- tovtrækkerier etableret som et forsøg, hvor brugerne selv har ansvar for at holde rummet ryddeligt. Der er nemlig ingen medarbejdere tilknyttet, og det skaber stor usikkerhed hos brugerne, fortæller Jan Andersen.

- Her er ikke nogen man kan henvende sig til, hvis man har brug for hjælp. Ingen, der kan hjælpe en videre, forklarer han.

- Vi har aldrig bedt om at være selvstyrende. Faktisk er vi slet ikke blevet taget med på råd og ingen har spurgt, hvad vi kunne ønske os for kaffestuen, supplerer Marianne Lindqvist.

I brugernes optik, så er kaffestuen i Nykøbing langt fra de behov det som psykisk sårbare har brug for.

- I Asnæs på Bellis har man indgået et samarbejde med Kirkens Korshær, og vi kan ikke se os selv i det tilbud, der er i Vig. Vi føler os nedprioriteret og oversete, siger Jan Andersen.

Centerchef i social og psykiatri Erik Petersen siger til Nordvestnyt, at nogle af de brugere af Lyspunktet ikke har ønsket at blive inddraget eller samarbejde om det nye tiltag.

- Det er jo en ærlig sag,at man ikke ønsker at benytte sig værestedet i Vig, som vi mener vil skabe et stærkere og bedre tilbud til flertallet. Men hvad er det så de vil have, spørger centerchefen.