Skuffelse over aflyst lejrskole

Det har vakt nogen undren blandt forældre til Fårevejle Skoles 6. klasser, at elevernes lejrskole til Bornholm er blevet aflyst i sidste øjeblik, efter at en elever i 7. klasse er blevet konstateret smittet med covid-19.

- Vi undrer os over, at man fra skolens side først ikke mener 6. klasse har været i risiko for smitte, og derfor sagtens kan komme i skole. Derefter aflyser man en tur til Bornholm på grund af eventuelt smitte, fortæller en forælder til Nordvestnyt.

- Efter min mening burde man have aflyst turen til Bornholm for læge siden, og have planlagt en lejrtur i nærområdet, så børnene på trods af alt, stadig fik en lejr og fælles hygge. Her er børnene tabere. De havde virkelig glædet sig og set frem til lejr. Det virker som om, det er kommet fuldstændig bag på skolens ledelse at vi kunne risikere smitte med covid-19 på vores skole, siger forældren, som ikke ønsker sit navn nævnt i avisen.