Lene Danielsen er formand for den lokale afdleing af Danske Handicaporganisationer, og hun er stærkt bekymret over tingenes tilstand i Odsherred Kommune. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Skubbes ud af fællesskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skubbes ud af fællesskabet

Odsherred - 10. september 2019 kl. 09:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun ved godt, at der nok ikke er mange stemmer i handicappede medborgere, men Lene Danielsen, der er formand for Danske Handicaporganisationer i Odsherred Kommune, er frustreret over, at der nu strøs endnu en omgang besparelser ud over handicapområdet, og konsekvenserne er ikke kun at finde i regneark, for det er rigtige mennesker det går ud over.

»Folk får revurderet deres personalige assistance ordninger, det er retten til handicapbil, der revisteres, og nogle gange fratages folk, og det er beboerne på Siriusparken, der får aflyst lejrtur eller bo- og støttecenteret, der holder lukket på grund af nedskæringer. Det rammer altsammen mennesker, der i forvejen har det svært, og risikoen for, at flere af dem får følgesygdomme som angst og depression er stor,« siger hun til dagbladet Nordvetsnyt.

Lene Danielsen er også næstformand i kommunens handicapråd, men selvom de her længe har »råbt vagt i gevær« så har det ikke hjulpet, og hun opfordrer til, at byrådet overfører deres gode arbejde med lokaldemokratisk inddragelse, til også at gælde handicappede medborgere.

»Når først de her mennesker er kørt ud på et sidespor med angst og frygtelige depressioner, så er de rigtig svære at hente tilbage, og det bliver endnu dyrere. Prisen er en masse tabte liv. Det, der også har slået mig, er, at man ikke inddrager de borgere de her besparelser går ud over. Det får svære konskevenser, når de svageste i samfundet ikke bliver hørt og bliver sat i en situation, hvor de ikke længere kan deltage i samfundet. Det rammer hele deres familie, der allesammen skubbes ud af fællesskabet, og det er ikke i orden,« siger hun.