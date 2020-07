Skraldespandende ved strandende er ved at bukke under for mængden af skrald. Nu bliver tømt ekstra i weekenderne resten af sommeren. Privatfoto

Skraldet hober sig op ved strandene

- Vi har fået lavet en aftale om, at dem, der tømmer skraldespandene på strandene, tømmer ekstra i weekenderne resten af sommeren, og at der bliver lavet ekstra tjek fredag og mandag, fortæller hun.

- Nu holder vi ekstra øje med det, men det er utrolig svært at forudsige affaldsmængden, da det jo også afhænger af vejret. Nu ser det ud til ikke at blive helt så godt vejr den næste tid, men vi øger alligevel tømningen, siger Signe Skovgaard videre.

»Søndag aften v. kabelstranden ... håber dælme, der kommer nogen og tømmer skrald i morgen. Det kan vi ikke være bekendt over for hverken os selv eller vores gæster«, skriver hun i et opslag ledsaget af et foto, der viser tre skraldespande, der er ved at gå i knæ over mængden af skrald i og omkring spandene.