Se billedserie Mogens Møllegaard er en af Skønhed og Skralds mest ihærdige »skraldemænd«. Foto: helene Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Skrald kastes ind i valgkampen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skrald kastes ind i valgkampen

Odsherred - 18. september 2021 kl. 11:15 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

-Ja, jeg er godt nok blevet belært om, at det ikke hedder skodder, men herude på landet, der siger vi altså skodder og ikke skod, siger Åse Christensen, som er formand for foreningen Skønhed og Skrald. Foreningen har i et par år har taget sig kærligt af henkastet affald i Vig midtby, og plantet genbrugsblomster i krukker og bede rundt om i byen. Som optakt til kommunalvalget til november, indbyder Skønhed og Skrald borgere til et vælgermøde på Vig Skole, hvor titlen er "Skrald og skodder", og hvor temaet udelukkende vil være det henkastede affald, som der findes en del af ikke kun i Vig, men i hele Odsherred.

- Vi skal have sat fokus på hvor skraldet især er, hvor det er et problem, og så skal vi høre politikernes bud på, hvad de kunne tænke sig, at gøre ved problemet. Vi kan måske også give politikerne lidt inspiration og gode ideer med hjem, siger Åse Christensen.

Det ser også ud til, at politikerne ikke har noget imod emnet. Der har været tilsagn om deltagelse fra stort set samtlige opstillede partier i Odsherred Kommune, og det glæder Åse Christensen.

- Det bliver en spændende politisk debat. Vi kunne godt have fundet på at holde mødet, selv om der ikke have været kommunalvalg, men så er det selvfølgelig ikke sikkert, der var kommet så mange, siger hun.

Åse Christensen fortæller, at antallet af frivillige i Skønhed og Skrald stiger stødt, så der bliver flere og flere på holdet af frivillige skraldeindsamlere.

- Det kunne jo være stort, hvis vi fik som mål, at være den reneste kommune der fandtes. Men der er nok et par skraldeskridt mere at gå, siger Åse Christensen.

Valgmødet er åbent for alle, og begynder klokken 19 på Vig Skole på mandag.