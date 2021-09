Se billedserie Økonomien er ikke fulgt med Ung i Odsherreds succes, og pt. kan Ungehusene derfor kun holde åbent hveranden dag. Foto: Marianne Nielsen

Skrabet budget svækker ungdomstilbud med kæmpe succes

Odsherred - 17. september 2021 kl. 16:24 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Med revitaliseringen af ungdomsskoletilbuddet for ti år siden, grundlage man en gedigen succes. En succes, man nu er ved at drukne i.

Ung i Odsherred så dagens lys og det samme gjorde to ungekulturhuse - i henholdsvis Nykøbing og Asnæs.

Til at løfte opgaven gav man årligt 4,5-5 millioner kroner, som skulle dække drift af de to ungehuse, lønninger til personalet og til de aktiviteter man tilbød de unge at deltage i.

Efter nogle år med oparbejdelse af kendskab til ungdomstilbuddet og med at skabe nogle tilbud, som de unge efterspurgte, så begynder det at knibe med at på pengene til at række, siger formand for bestyrelsen i ung i Odsherred, Mathias Hansen (V).

- Faktum er, at vi er ved at ved at drukne i vores egen succes. Der er i snit 80 unge i husene, men der mangler hænder, og derfor kan vi kun have åbent i husene hver anden dag, konstaterer bestyrelsesformanden.

Det beløb, der blev bevilget for ti år siden, har ikke ændret sig i takt med at husene får flere unge, og dermed har brug for mere personale - også i ydertimerne.

Derfor har Ung i Odsherred fremsendt to budgetønsker til det kommende budget, på samlet set 600.000 kroner. De 100.000 kr. skal bruges til at tilbyde kørekort-undervising til knallert og traktor, som man er forpligtiget til at tilbyde. Hidtil har man hentet økonomi til det i aktivitetsbudgettet.

Derudover er der et ønske om at opnormere med mere pædagogisk personalet for en halv million kroner.

- Vi har besluttet, at vi har to på arbejde som minimum, og at vi laver mad. Og man kan ikke både stå i køkkenet og samtidig være omkring de unge andre steder i husene. Og vi synes, det er vigtigt med uddannet personale, for at opretholde kvaliteten i de aktivitetstilbud vi har, supplerer Mathias Hansen.

Ung i Odsherred har i en årrække arbejdet målrettet på, at tiltrække en bred målgruppe af unge, og ikke kun dem, som var interesseret i de mere kreative aktiviteter.

- Der var kommet et image af at, dem, der brugte ungehuset var dem, der tegnede og malede og sådan noget. Men nu er det meget bredere, og mange bruger faktisk ungehusene til at hænge ud med vennerne, siger han.