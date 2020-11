Skovrider om hærværk mod hegn: Det er noget svineri

Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at en patrulje tirsdag eftermiddag kørte forbi for at besigtige det ødelagte hegn og tage en snak med Anja Elsing, som har fået hegnet ødelagt.

- Hegnet er ødelagt en hel del steder. Der er tale om hærværk, hvor nogen har ønsket at irritere hesteejeren, uden at de nødvendigvis har haft et ønske om, at hestene skulle slippe ud fra folden, siger Martin Bjerregaard.