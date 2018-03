Louise Nordlund har som leder af Ung i Odsherred været rundt og tale om alkohol og stoffer med 8. klasserne og deres forældre. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Skoleturné om stoffer og alkohol Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleturné om stoffer og alkohol

Odsherred - 07. marts 2018 kl. 20:26 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvad I end putter jeres børn igennem af skilsmisser og op- og nedture i deres liv, så har det mindre betydning end, hvis I bare giver slip på dem, når det drejer sig om alkoholdebut. Det er rigtig svært at komme over, hvis man for tidligt starter med et massivt alkoholforbrug. Og tal så med din teenager.

Sådan lyder den opfordring, som leder af Ung i Odsherred, Louise Nordlund har haft med rundt til forældre til elever i 8. klasse rundt om på kommunens folkeskoleafdelinger.

I et interview med Nordvestnyt fortæller hun om nogle af de mere eller mindre overraskende tal om de unges møde med alkohol og stoffer i ungdomsårene.

Her beskriver hun blandt andet hvordan store fester, hyggedruk og forældrenes kommunikation og ansvar for de unges gøren og laden spiller en stor rolle for de unges alkoholvaner og brug af rusmidler.

Eleverne er blandt andet blevet spurgt, om de har været til fester, hvor nogen har røget hash eller taget hårde stoffer.

- Hvis er otte, der har været til en fest, hvor nogen har røget hash eller taget hårde stoffer, så er der også fire, der selv har prøvet. Risikovilligheden og lysten til at eksperimentere bliver altså større, når man møder nogle andre unge, der gør de, forklarer Louise Nordlund der oplever, at forældrene bliver meget forbløffede, når de hører tallene, og ikke tror på, at det er deres børn, der er med i de statistikker.

Hun foreslår, at man flytter konfirmationen til 8. klasse, og på den måde også kan udskyde mange unges alkoholdebut og efterfølgende vilde drukfester.

I foråret har Ung i Odsherred planlagt forældremøder og klassesnakke med folkeskoleafdelingernes 7. klasser, der netop nu står med begge ben plantet godt i konfirmationsforberedelserne.