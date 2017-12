Skoleplaner udskudt til 2019

Det var et enigt men noget skuffet børne- og uddannelsesudvalg, som på et ekstraordinært møde i Odsherred onsdag besluttede, at afgørelsen om eventuelle ændringer af den nuværende struktur på kommunens folkeskoler, bliver overdraget til det nye udvalg, og altså udsat med endnu et skoleår. Udsættelsen skyldes den fejl, som kom frem i sidste uge, hvor fagcentret i deres rådgivning af politikerne i forbindelse med ændring af skolestrukturen, har overset en paragraf i folkeskoleloven, hvor det fremgår, at eventuelle skolenedlæggelser skal være besluttet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august. Udvalget er altså for sent ude.