Skolen i Herrestrup lukker mere ned

I går blev det besluttet, at lukke overbygningen på Herrestrup skole i en uge på grund af covid-19 smitte blandt eleverne.

Idag er det blevet besluttet også at lukke mellemtrinnet, fordi eleverne har brugt de samme idrætsfaciliteter og redskaber.

Det betyder, at alle elever fra 4 til 9.klasse er sendt hjem den næste uge.