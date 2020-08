Se billedserie Nykøbing skole har igennem længere tid arbejdet på at kunne modtage en børnehaveklasse, hvor en høj procentdel af eleverne er flygtningebørn. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Skolen er klar til at tage imod tosprogede elever

Odsherred - 05. august 2020
Af Helene Nielsen

Allerede i foråret 2020 var lederne af Nykøbing SFO, skolen og børnehaverne i Nykøbing samlet til møde, for at se nærmere på, hvad der bør gøres for at modtage en forholdsvis stor gruppe af tosprogede børn i den børnehave klasse, som i næste uge har første skoledag på Nykøbing skole. En ny redegørelse fra administrationen omkring den store andel af tosprogede elever i børnehaveklassen skriver, at der allerede er ansat sprogvejledere, som følger børnene tæt.

- Der vil være et endnu større fokus og opfølgning på sprogarbejdet i daginstitutionerne ligesom arbejdet med skolen vil blive intensiveret, står der i redegørelsen.

Inden sommerferien har et team af støttepersoner fra Nykøbing skole været hjemme privat og hilse på eleverne og deres familier, Der tilføres ressourcer til ekstra sprogundervisning. Kommunikation og dialog med forældregruppen vil blive prioriteret højt, og forældrene til de tosprogede elever bliver kontaktet med information om skolestart, den ekstra sprogundervisning og om muligheden for at starte på en anden skole i Odsherred Kommune, hvis det ønskes.

- Det er korrekt, at vi ikke kan tvinge forældrene til at sende deres børn i en anden skole. Men der er måske forældre, som gerne vil have deres børn ud på for eksempel Egebjerg skole. På den måde kan vi fordele ressourcerne, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With.

Redegørelsen konkluderer, at Nykøbing Skole er klar og glæder sig til at tage imod de 20 elever i den kommende 0. klasse og give dem en undervisning af høj faglig og pædagogisk kvalitet og en god skoletid.