Ulstrup Efterskole er lukket og erklæret konkurs, men det virker som om der har været særdeles hektisk aktivitet på skolen før lukningen. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Skolelukning: Smækkede røret på, da ministeriet ringede til efterskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolelukning: Smækkede røret på, da ministeriet ringede til efterskolen

Odsherred - 17. december 2020 kl. 13:17 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Fredag den 27.november var sidste skoledag på specialefterskolen Ulstrup i Vig. Skolens bestyrelse havde erklæret skolen konkurs, og det var de også nødt til, for ellers ville skolens revisor gøre det.

Men alt tyder på at månederne op til konkursen har været særdeles kaotiske på skolen. I hvert fald viser en aktindsigt i korrespondancen mellem undervisningsministeriet og efterskolen, som Nordvestnyt har fået, at meget var i gærde.

Den 31.oktober holdt ministeriet et skype-møde med den daværende skoleleder, Thomas Ringbo, og han indledte mødet med at fortælle, at alle lærere var blevet afskediget, og det samme var viceforstanderen.

Ministeriet havde på mødet gjort det klart, at de ikke mente at efterskolen levede op til tilskudskravet om at levere fem undervisningsdage om ugen på mindst 21 undervisningstimer, og ifølge et referat af mødet, så medgav forstanderen, at skolen ikke levede op til fem hele undervisningsdage, men han kunne ikke give en forklaring på, hvorfor det var sådan, og så fik forstanderen nævnt, at han havde lukket et STU-forløb på skolen, fordi det efter hans vurdering heller ikke levede op til lovgivningen.

Ministeriet bad forstanderen om at komme med en redegørelse for de manglende undervisningstimer, men før han nåede det, blev han selv fyret, og da ministeriet syv dage før efterskolens lukning ringede til skolen for at komme i kontakt med skolens bestyrelse, var der ikke lyst til at tale med ministeriet, og ifølge et telefonnotat dateret den 20.november 2020, blev ministeriets repræsentant mødt af en noget kontrær sekretær:

»Sekretæren afviste at tale med mig og sagde »jeg får besked på, at jeg ikke må tale med dig og bliver derfor nødt til at lægge på.«

Skolens daværende bestyrelsesformand Nina Schiøtz ønsker ikke at udtale sig om sagen, men henviser til advokat Jens Brusgaard, der på vegne af konkursboet forsøger at sælge skolen.

Her er meldingen i samme boldgade, for han mener ikke at sagen længere har relevans.