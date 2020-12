Skoleledere: Indeklimaet er et stort problem

- Det var vigtigt for os, at være tro mod den rapport, der blev lavet for tre et halvt år siden. På den anden side skal vi også være opmærksomme på, at der kan være dukket andre opgaver op, som måske er vigtigere, og som det er nødvendigt at gøre noget ved, så der ikke sker yderligere skader på bygningerne. Men vi skal også være tro mod hvad det er, der er afsat penge til, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S).