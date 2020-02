Helle Bender Justesen takker af som skoleleder for Odden, Egebjerg og Nykøbing Skoler. Foto: Johnny Gudmand

Skoleleder takker af mens det er allerbedst

Der bliver på ingen måde smækket med dørene, når skoleleder Helle Bender Justesen den 1. marts siger farvel og tak som leder for skolerne i Nykøbing, Egebjerg og på Odden. Tværtimod.

- Jeg har vidst det længe, at jeg ville gå på en slags pension, nu hvor vores nye skole er kommet godt fra start. Jeg har nydt jobbet og udfordringerne i Odsherred, men et skolelederjob er et omkostningsfuldt arbejde, siger hun.