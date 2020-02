Se billedserie Ledelsen fra Højby Skole besøgte på turen til London også Europas største messe for undervisning i teknologi, Bett Conference. Privatfoto

Skoleledelse på besøg hos Google

Odsherred - 05. februar 2020

Højby: - Der var to fokuspunkter for vores tur. Vi skulle blive klogere på teknologi og teknologiforståelse. Altså alt det der lige bag - og hvordan det fungerer, fortæller skoleleder på Højby Skole, Cecilie Allerelli.

En delegation fra Højby Skole, bestående af afdelingsleder Peter Holm, it-ansvarlige Allan Søndergaard, SFO-leder Michael Wörts og skoleleder Cecilie Allerelli, var i januar på studietur til London for at udvide skolens viden om de nyeste undervisningsmetoder på området, kigge forbi Googles hovedkontor i London og deltage i Europas største messe for undervisning i teknologi, Bett Conference - British Education and Training Technology.

- Det var vigtigt for os at komme af sted. Efter et travlt skoleår med ny skolestruktur, hvor vi har løbet meget stærkt, var der behov for lidt tid til refleksion, siger Cecilie Allerelli.

Kompetencer skal opdateres Peter Holm fortæller, at det er vigtigt for Højby Skole, som har en stærk it-profil, at man hele tiden holder et vågent øje med den teknologiske udvikling på uddannelsesområdet.

- Vi skal klæde vores elever på til at være innovative og blive gode til innovationstankegang. Derfor er det også vigtigt, at vores lærere hele tiden udvikler deres kompetencer på området. Også de nyuddannede, for it er ikke et område, der gøres meget ud af på læreruddannelsen, siger Peter Holm.

Ingen hyggetur Cecilie Allerelli fortæller, at det bestemt ikke var nogen hyggetur, skoleledelsen har været af sted på.

- Det var hårdt arbejde hele vejen. Vi havde fået rejsen og hotelophold for 8500 kroner, som skolen har betalt. Men fordi det var en interessebåret tur, betalte vi selv for forplejning, fortæller Cecilie Allerelli.