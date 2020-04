Ansvarlig for mini-geopark, Jakob Walløe Hansen, giver eleverne en hånd med at få stikløg sat i lige rækker. Foto: Helene Nielsen

Skoleklasse rykkede i løgmarken

- Vi vil fra Geopark Odsherred gerne tilbyde inspiration til den udeundervisning, som er blevet en del af skolernes hverdag i forbindelse med corona. Vi har så meget dejlig natur her i Odsherred, som skolerne bare skal gå ud og bruge, siger naturvejleder og ansvarlig for mini-geopark, Jakob Walløe Hansen.

Lærer Heidi Christensen fortæller, at klassen var med til at høste grøntsager på forsøgsmarken sidste efterår.

- En pige kunne ikke forstå, at der lå en hjertemusling, og så måtte hun have historien om, at løgene gror tre meter under havets overflade, siger Arne Fjordgaard Andersen.