Skolestrukturen er igen et vamrt emne i Odsherred, akkurat som i 2013. Billedet er fra et møde på Højby Skole i 2013. (Arkiv) Foto: Mie

Send til din ven. X Artiklen: Skolebestyrelse: Kig på sammensætning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolebestyrelse: Kig på sammensætning

Odsherred - 30. november 2017 kl. 19:51 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da den nye skolestruktur var en realitet, blev også bestyrelsesarbejdet lagt om og centraliseret. Førhen havde alle skoler en skolebestyrelse med klasserepræsentanter, men skulle nu vænne sig til at repræsentere hele skoleafdelinger. Nu har strukturen været i kraft i tre skoleår, og på Sydkolen mener bestyrelsen, at en evaluering af strukturen også bør omfatte et blik på sammensætningen af bestyrelserne.

- Hvis vi skal følge reglerne for skolebestyrelsen for Sydskolen på nuværende tidspunkt, skal vi være 32 mennesker. Det er faktisk rigtig mange. Det er svært at lave et bestyrelsesmøde, hvor alle føler sig hørt bagefter, forklarer Lene Terkelsen.

I bestyrelserne skal der ifølge vedtægterne være flere forældre end lærere repræsenteret, og det kniber.

- Der er problemer med at få forældre til skolebestyrelsen, siger skolebestyrelsesformanden, som vælger at se det som et tegn på, at det går godt.

- Hvis der var problemer, ville folk nok melde sig. Det er rigtig gode mennesker, ildsjæle, vi har i bestyrelsen nu, uddyber hun.

I fald politikerne beslutter at ændre strukturen og bestyrelsessammensætningen, frygter hun, at tidsrammen for implementeringen kan kollidere med valget til skolebestyrelserne, som finder sted i foråret.

- Det kan blive meget snert, vurderer hun.