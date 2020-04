Se billedserie Emil i 1. b på Vig skole blev undervist i skolegården på den første skoledag efter genåbningen.

Send til din ven. X Artiklen: Skoleåbninger er et logistisk puslespil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleåbninger er et logistisk puslespil

Odsherred - 16. april 2020 kl. 08:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er blevet tænkt mange logistisk kreative tanker på Odsherreds skoler i løbet af påsken, hvor skolerne skulle finde frem til hvilke muligheder de havde for fra onsdag, at tage imod elever fra 0. til og med 5. klasse på en måde, hvor skolerne samtidig kunne overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer for coronasmitte.

På Vig skole og Nykøbing skole afdeling A. Ladingsvej har man haft to dage til at genåbne skolerne. Onsdag var det de yngste fra 0. til og med 3. klasse, som mødte op, mens de store elever i 4. og 5. klasse kunne vente til torsdag.

Låner lokaler og lærere på naboskole - Det er gået over alt forventning den første dag. Fordi vi har været nødt til at dele klasserne op med 12 elever i hvert klasselokale har vi ikke lokaler eller lærere nok her på A. Ladingsvej. 4. og 5.-klasserne skal derfor i skole på Grundtvigsvej, hvor vi også har været nødt til at låne 15 af lærerne fra, så vi har en lærer til samtlige 26 klasser, som vi nu har, fortæller afdelingsleder Bettina Hansen Schou på Nykøbing skoles afdeling A. Ladingsvej.

De 275 elever i indskolingen blev onsdag morgen lukket ind gennem de enkelte klasseværelsers havedør, og begyndte skoledagen med, at vaske hænder.

På Vig skole var det elever i 0. til og med 3. klasse og elever i specialklasserækken, som begyndte onsdag, mens 4. og 5. klasserne mødte op torsdag.

En tredjedel af eleverne blev hjemme - Der har været et fint fremmøde. En tredjedel af eleverne er ikke mødt op, men vi er i en situation, hvor mange har valgt, at holde deres børn hjemme på grund af forskellige omstændigheder, siger skoleleder på Vig skole Ib Kristiansen.

På Vig skole er eleverne også blevet lukket ind gennem de enkelte klasserums havedøre.

- Vi har brugt påsken på at få arrangeret klasserummene, så der kan være 2 meter mellem eleverne. Vi har også været heldige at få aftaler med Vig Festival og lokale foreninger om at leje fem toiletvogne med håndvaske og store telte til opbevaring af elevers garderobe, fortæller han.

En stor del af undervisningen, kommer til at foregå udendørs.

- Vi har fået stor opbakning fra forældre, medarbejdere og ledelse. Jeg håber også 6. og 7. klasserne kan vende tilbage så snart der er en overordnet genåbningsplan. Det vil selvfølgelig give nye udfordringer med hensyn til pladsen,, siger Ib Kristensen