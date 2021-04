Skoleåbning er forløbet perfekt

Det siger kommunaldirektør i Odsherred Kommune, Claus Steen Madsen, der også kan fortælle, at 77,2 pct. af forældrene til skolebørn har sagt ja til at lade deres børn kvikteste på skolerne, mens 9,6 pct. har sagt nej og lidt over 14 pct. slet ikke har svaret.

Flere af skolerne oplever at deres it-kapacitet er udfordret, da der både skal fjernundervises og undervises fysisk på skolerne på samme tid, men samlet set, er beskeden, at det har været en god og vellykket tilbagevenden til skolerne.

Bibliotekerne i Odsherred er lukket frem til den 21.april. Til gengæld er det stadig usikkert hvornår de selvbetjente filialer kan genåbnes, og indtil videre er lånetiden på bøger udvidet, så man ikke får en bøde for at aflevere for sent under nedlukningen.