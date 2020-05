Formand for børne- og uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune, Søren With (S), mener ikke der skal lægges en plan for fuld genåbning af folkeskolerne fra på mandag, før der er kommet en uemelding fra statsminister Mette Frederiksen (S).

Skoleåbning: Ingen forkromet plan

Hvis man skal tro de foreløbige udmeldinger fra Christiansborg, er der sandsynlighed for, at de ældste elever i folkeskolen skal tilbage på skolebænken fra på mandag.

Mens der i mange kommuner er lagt planer for hvordan man vil håndtere de ekstra elever, samtidig med at der skal holdes afstand og vaskes hænder, så har man i Odsherred Kommune ikke lagt en plan for en fuld genåbning af folkeskolerne.

- Vi skal nok blive klar, hvis muligheden er der, men vi går ikke ind på forhånd og lægger en forkromet plan for hvordan vi vil genåbne skolerne. Det kommer jo helt an på, hvilke vejledninger der vil følge med udmeldingen fra statsministeren, og vores skoler har god plads, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S).