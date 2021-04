Skole-konkurs spøger stadig: Politikere kræver advokatundersøgelse af bestyrelse

Julie Jacobsen (DF) og Thomas Nicolaisen (R), der står bag flaget, har tidligere arbejdet sammen, og de forfølger stadig et ansvar i sagen NVPros konkurs. Foto_ Marianne Nielsen

Odsherred - 21. april 2021 kl. 13:33 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

De to lokale byrådsmedlemmer, Thomas Nicolaisen (R) og Julie Jacobsen (DF), i Odsherred Kommune, giver ikke op.

De vil have endevendt sagen om produktionsskolen NV-Pros konkurs i 2019, og efter et møde med en repræsentant fra Kammetadvokaten, besluttede kommunens økonomiudvalg tirsdag aften at gå videre med sagen, indhente et konkret advokattilbud samt spørge Holbæk Kommune om de vil være med i undersøgelsen.

Kuratellet i sagen har tidligere rejst erstatningssager mod skolens tidligere forstander og en ledende medarbejder, men det er ikke nok for de to politikere, som vil have Odsherred Kommune til at hyre en advokat, der skal at undersøge bestyrelsens eventuelle ansvar, og for Thomas Nicolaisen er det en selvfølge at sagen skal forfølges.

»Kuratellet har haft til opgave at hive penge ud af boet, de har ikke haft til opgave at placere et eventuelt ansvar omkring bestyrelsen, og her mangler vi en afdækning. Vi siger ikke, at bestyrelsen er ansvarlige, men vi ønsker det undersøgt, så der ikke er tvivl tilbage, for det svækker tilliden til bestyrelsesarbejdet, når det ikke er afklaret. Vi havde håbet at initiativet var kommet fra Holbæk eller Odsherred Kommune, men det skete ikke, så nu ser vi os nødsaget til at tage dette skridt. Jeg ved godt, at der er nogle, der siger, at det ikke er rimeligt at bruge 500.000 eller helt op til en mio. kr. at få undersøgt det her, men vi bliver ved så længe det er nødvendigt,« siger han.

Konkret ønsker de to politikere at få undersøgt bestyrelsens rolle og ageren omkring skatteforhold i årene 2014 til 2019 herunder den manglende betaling af skat i perioden, forholdene omkring projektet Anneberg Efterskole, forholdet op til skolens konkurs og andre forhold, som advokaten måtte skønne ser unormale ud.

Udover at hyre en advokat er det de to politikeres ønske, at der nedsættes en politisk følgegruppe, der skal samarbejde med advokaten, at Holbæk Kommune indbydes til at deltage i undersøgelsen og at der træffes en politisk beslutning om det videre forløb når undersøgelsens er afsluttet.