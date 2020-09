Fårevejle Skole genåbner på onsdag, og meldingen fra skolens ledelse er, at der er styr på corona-smitten.

Skole genåbner efter corona nedlukning, og sender tak til forældrene

De har ellers været lukket på grund af bekræftet corona smitte blandt elever. I en meddelelse til forældrene, skriver skolens ledelse, at de i samarbejde med Odsherred Kommunes beredskab har besluttet, at hele Fårevejle Skole kan åbne på onsdag, og indtil da vil eleverne fortsat blive fjernundervist.

Skolens ledelse sender samtidig en tak til forældrene, og de skriver, at:

»Vi vil gerne takke jer forældre for det gode samarbejde, vi oplever i denne tid, Det havde ikke været muligt at håndtere situationen så godt uden jeres hjælp. Skolen opfordrer til, at I som forældre fortsat har øget opmærksomhed på evt. symtomer, og i givet fald kontakter egen læge eller testcenter.«