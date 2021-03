Bestyrelsen for Odsherreds Gymnasium vurderer, at en fusion med EUC Nordvestsjælland vil kunne sikre, at der i fremtiden er en bred vifte af ungdomsuddannelsestilbud i Odsherred. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Skole-fusion er nødvendig for at sikre uddannelsestilbud

Odsherred - 16. marts 2021 kl. 13:09 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Når bestyrelsen for Odsherreds ældste ungdomsuddannelse officielt sætter gang i en undersøgelse af fusionsmulighederne med EUC Nordvestsjælland, er det med afsæt i en lidt dyster baggrund.

Fusionsplanen bunder i det faktum, at søgningen til Odsherreds Gymnasium er faldende og skuer man ud i fremtiden, lader befolkningsprognosen ikke til at give optagelsesgrundlaget et boost. Der er bliver født for få børn.

De to faktorer harmonerer ikke særlig godt med de visioner som både gymnasiets bestyrelse, men også Odsherred Kommune har om at skabe et attraktivt udbud af ungdomsuddannelser i Asnæs.

- Der skal noget ekstraordinært til at øge gymnasiefrekvensen, for at vi ikke kommer ud i store vanskeligheder på sigt. Det er ikke noget, der er lige oppe over, men vi skal reagere med rettidig omhu. Det er ikke noget, der kommer bag på os, men noget vi har snakket om i omkring fem år, siger bestyrelsesformand for Odsherreds Gymnasium, Morten Blomhøj.

En fusion med EUC Nordvestsjælland kan derimod vende fremtidsperspektivet for gymnasiet.

- Fra Odsherreds Gymnasiums bestyrelses perspektiv er der sket det i mellemtiden, at vi har fået klarlagt at en fusion i praksis er en forudsætning for at kunne realisere visionen om campus Odsherred, siger bestyrelsesformanden og peger på to primære elementer, der har fået bestyrelsen til at ændre holdning.

Finansieringen, som skal ske via forskellige fonde og finansielle samarbejdspartnere, forudsætter et juridisk grundlag. Det lader sig kun gøre via en fusion, fordi EUC Nordvestsjælland ikke er interesserede i at indgå en forpligtende aftale uden et medejerskab til de bygninger og de faciliteter der skabes på Odsherreds Gymnasium.

Det seneste års tid har der derfor været lagt kræfter i forskellige sonderinger og foretaget juridiske undersøgelser, godt bakket op af Odsherred Kommune.

