Nykøbing Havn. Foto: Marianne Nielsen Foto: Marianne Nielsen

Skimmel og råd på havnetoilet fikset

Odsherred - 24. december 2017 kl. 17:47 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Nykøbing Havn er toilet- og køkkenbygning blevet renoveret og udbygget. Men men undervejs opdagede man, at bygningen var angrebet skimmel og råd, som kostede 580.000 kroner at komme til livs. En udgift, som nærmest ville dræne den pulje penge på en million kroner, som er blevet afsat til udviklingsprojekter, der kan understøtte intentionerne i helhedsplanen for Nykøbing Havn.

Byrådet har besluttet at skåne puljen, og lånefinansierer dels udbedringen af skimmelsvampen, men også en ny spuns til 200.000 kroner på den mole på Nokken, som kommunen har tilbagekøbt.

- Det ville næsten have drænet den pulje. Helhedsplanen indeholder gode ideer for 40-50 millioner kroner, hvis de alle bliver realiseret. Den ene million vil jo ikke række særlig langt, men vil dog give mulighed for at komme i gang, sagde Kim Mariegaard (EL) om sagen, da byrådet drøftede den tidligere på ugen.

Gitte Hededam (S) understregede, at toiletterne nu var renoverede, mens Michael Kjeldgaard (SF) roste kommunen for at være blevet bedre til at føre helhedsplaner og visioner ud i livet, og ikke lade dem støve til på øverste hylde.

- Vi kan måske ikke bygge Rom på en dag, men vi kan gøre det i etaper, sagde han.