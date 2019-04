Odsherred Kommunes borgmester Thomas Adelskov har blikket stift rettet mod en genopretning af økonomien. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Skidt kommune-økonomi kræver fokus

Odsherred - 24. april 2019

2018 endte med at blive et økonomisk rigtig skidt år for Odsherred Kommune. På politikersprog hedder det, at året var økonomisk stærkt udfordret, og de primære årsager angiver borgmester Thomas Adelskov (S) som værende: En større negativ regulering af beskæftigelsestilskud end forventet, et alt for lille driftsoverskud på 30,9 mio. kr., et minus på 12,8 mio. kr. på driftsudgifterne og en presset likviditet med en alt for lav kassebeholdning til følge.

Ifølge borgmesteren lander driftsresultatet 7,2 mio. kr. dårligere end det var forventet ved halvårsregnskabet, men ender med et overskud på 30,9 mio. kr., og når han skal oversætte hvor de største økonomiske hurdler ligger, så nævner han udfordringer på ældreområdet, på det specialiserede børneområde og ikke mindst flere udgifter end forvetet på beskæftigelsesområdet.

Den store opgave består nu i at få genoprettet kassebeholdningen fra den nuværende 70,5 mio. kr. til de vedtagne 100 mio kr,, og det betyder stop for ikke-kontraktbundne anlægsopgaver, en ændret budgetprocedure for budget 2020 og i det hele taget en ændret økonomisk politik, hvor blikket er stift rettet på at styrke kassebeholdningen og afvikling af gæld.

Borgmesteren slår dog samtidig fast, at der også er flere positive ting at fremhæve fra året der gik, og her nævner han igangsættelselsen af byggeriet af en ny teatersal i Nykøbing, at kommunen anvendte 80 mio. kr. til mere asfalt, nye cykelstier, skolerenoveringer, et nyt sundhedshus i Fårevejle og et nyt rådhusbyggeri i Højby, der betyder, at der rykker en række ungdomsuddannelser ind på det tidligere rådhus i Fårevejle.

Og så er Thomas Adelskov også særdeles tilfreds med at kommunens indbyggertal stiger, så der ved udgangen af 2018 var 33.134 odsinger, og ikke mindst, at der er et større byggeboom igang med 700 nye boliger i en række byer.