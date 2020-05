Skatten falder i Odsherred

Der er mange teknikaliteter i den nye udligningsreform, men blandt de mange behagelige for Odsherred Kommune, er en finesse, som uden tvivl vil betyde en skattenedsættelse i fremtiden.

For ifølge borgmester Thomas Adelskov (S) vil kommuner, der har en skatteprocent på over 26,3 procent få finansieret en skattenedsættelse til 26,3 procent 100 procent af staten.

Og da skatten i Odsherred Kommune er 26.6 procent tør borgmesteren godt love, at odsinger i fremtiden vil slippe med en billigere skatteregning, og det uden at det går ud over de kommnale velfærdsydelser.