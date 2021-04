Skaterne samles dagligt på skatebanen på Havnevej i Nykøbing. Men den er ulovligt anlagt og ansvaret for drift og vedligehold uklart. Det forsøger kommune og forældre nu at råde bod på. Foto: Marianne Nielsen

Skater-forældre vil skabe forening

Odsherred - 24. april 2021 kl. 17:25 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Mens politikere og embedsmænd forsøger at finde en løsning, så skatebanen på Havnevej i Nykøbing kan lovliggøres, arbejder en gruppe forældre til brugerne af banen på at danne en forening, så der er fuldstændig klarhed over, hvem der har ansvaret for den fremtidige drift og vedligeholdelse.

Det fortæller Fabiana Hartkorn, der udover at være nyvalgt medlem af Ung i Odsherreds bestyrelse, selv har en søn, der dagligt sætter kursen mod ramperne.

- Den bane har en kæmpe værdi for de unge, og den er så god, at unge fra København har fundet vej til den. Nu vil vi arbejde på at skabe en forening - enten alene eller i tilknytning til en eksisterende - så vi kan stå stærkere og søge midler hos fonde og få samlet midler til at få lavet ramperne, fortæller hun.

- Det er ikke et krav, at man er medlem af foreningen for at bruge banerne, men vi håber at mange vil støtte op om det og melde deres børn ind, supplerer hun.

Det var Fabiana Hartkorn, der i vinter opdagede, at der kun var en enkelt lampe på skatebanen, der virkede, hvilket skabte utryghed.

- Da jeg forsøgte at finde ud af, hvem man skulle henvende sig til for at få nye pærer i lamperne, gik det op for mig, at der ikke helt var styr på, hvem der havde ansvaret og at manglede en lokalplan, fortæller hun.

Rygter om lukning

Hen over den seneste uge har der svirret rygter om at skatebanen er ulovlig, og derfor skal lukke. Men så vidt kommer det formentlig ikke, da der er mange kræfter i gang på administrationskontorerne på rådhuset i Højby for at sikre skateparkens overlevelse.

- Vi er meget taknemmelige for at alle har meldt ind, at de ønsker at bevare skatebanen, og det giver os energi til at danne en form for forening, siger Fabiana Hartkorn, der sammen med to andre forældre har sat sig i spidsen for revitaliseringsprojektet.

Hendes håb er, at der findes en løsning, som også fletter STU Odsherred, der lægger skolegård til skateparken, ind i ligningen .

- Der er jo den krølle, at det jo egentlig er STUs skolegård, og de har måske ikke den store lyst til at have en skatepark og drømmer om andre ting. Derfor er det mit håb, at den krølle bliver en del af løsningen på situationen, og man måske fandt et mere inspirerende sted til STU.

Skatebanen blev etableret med støtte og opbakning fra flere politiske udvalg, frivillige og det lokale erhvervsliv tilbage i september 2014, og er siden blevet et samlingssted for egnens unge skatere.