Skamlebæk Radio - her afbilledet før masterne blev fjernet - var på tale som en potentiel beliggenhed for et samlet kunst- og kulturhistorisk museum i Odsherred. Privatfoto.

Skamlebæk Radio - Odsherreds Louisiana

Der har ellers været stille udadtil omkring sagen i flere år, men i skuffen med ideer ligger en fire år gammel drøm om at skabe et odsherredsk Louisiana idyllisk placeret ved vandet, hvor kultur, kunst og geologien kunne spille sammen.

- Alle var enige om, at det mest oplagte sted var Skamlebæk Radio. Det kunne blive Odsherreds Louisiana lige ved vandet og med mange kvadratmeter. Man ville lade Malergården være, hvor den er, fordi den både har historien og beliggenheden. Kunstmuseet i Asnæs og Kulturhistorisk Museum skulle så ned på Skamlebæk, hvor der også ville være mulighed for at skabe arbejdende værksteder og for at kunsthåndværkere kunne være der også, fortæller han og medgiver, at placeringen også ville give udfordringer, blandt andet fordi området er udpeget som Natura2000-område og naboer, der skulle tages hensyn til.