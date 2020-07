Skal være slut med at sidde fast i plejecentrets elevator

Den 44 år gamle elevator på Grevinge plejecenter har længe været et stort problem for beboerne og de ansatte, for den virker ikke, og det har betydet store problemer og stor kritik. Flere gange har beboere og medarbedjere siddet fast i elevatoren.

I juni skrev Nordvestnyt, at Lejerbo, der ejer bygningerne, undersøgte flere muligheder for at få ordnet problemerne som Odsherred Kommunes chef for plejecentrene beskrev som en urimelig situation, som ingen kunne være tjent med.