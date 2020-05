Signe Fink, elev på Idrætsefterskolen Klintsøgaard, har savnet fællesskabet på skolen. Her ses hun på sit elevværelse.

Skal snart tilbage på efterskolen

Odsherred - 11. maj 2020

Signe Fink, 16-årig elev på Idrætsefterskolen Klintøgaard, kan igen se frem til en hverdag med mange kammerater, lærere, masser af sportsaktiviteter og hygge på værelserne.

Efterskolerne må nemlig fra den 18. maj igen tage imod sine elever.

- Det, jeg har savnet mest, er det fællesskab, vi har på skolen. Vi har mange oplever og minder sammen, ikke mindst i weekenderne, hvor man lærer hinanden rigtig godt at kende, siger Signe Fink.

Torsdag aften gik snakken livligt på skolens Facebook-side.

- Man skulle jo ikke forvente for meget, så man ville blive skuffet, men nu var alle bare så glade for, at vi skulle ses igen, siger Signe Fink med glød i stemmen.

Signe Fink var med på skolens skitur i Norge i marts.

- Det var en mega fed skitur, hvor vi havde hygget os vildt meget. Vi havde jo nok hørt om corona og troede, at det nok ville gå. Vi var alle sammen meget kede af, at vi ikke kunne fortsætte på skolen efter skituren, for turen havde virkelig rystet os godt sammen. Vi troede først, at vi skulle være hjemme i to uger, men det blev jo til meget mere, fortæller Signe Fink.

Eleverne har haft tæt dialog med deres lærere i de sidste to måneder.

- Vi har bestemt haft noget at se til med hjemmearbejde. Det har fungeret rigtig godt. Lærerne har været gode til at give varierende opgaver. I matematik har vi for eksempel haft en opgave med omregninger i opskrifter, og så skulle vi sende et billede af vores boller. Jeg tror, vi har lært noget af, at man kan gøre tingene på en anden måde, end man plejer, siger Signe Fink, som går på efterskolens håndboldlinje.

- Jeg er spændt på at se, hvordan vi kan træne sammen, siger hun.

Eksamen er aflyst for landets skoleelever.

- Jeg ville hellere end gerne have taget eksamenerne, men det er også helt fint med årskarakter, siger Signe Fink, som skal begynde på Stenhus Gymnasium til august.

Corona-krisen betyder, at nogle efterskole-vaner skal laves om.

- Hver aften står vi i spisesalen for at sige godnat og give krammere til alle. Det bliver svært at undvære, men jeg tror nok, at vi kan finde ud af at holde afstand, men det bliver lidt hårdt, siger Signe Fink.

- Nu vil jeg tænke meget mere over, at jeg skal nyde den sidste tid her på skolen. For der er ikke så meget tid tilbage, men så sætter man jo nok mere pris på det, siger hun. ta