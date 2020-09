Skal på værksted: Skulptur svæver i luften

- Det er jo et stort projekt, siger Ole Nielsen, formand for Højby Lokalråd.

- Der står tre vejskilte lige foran skulpturen, som viser til Høve, Ellinge Lyng og til rådhuset. De dækker for skulturen, og der er ingen grund til at have dem stående længere, når trafikken nu bliver ledt udenom hovedgaden, så dem vil vi bede kommunen om at fjerne. Måske kunne der stå et lille skilt, der viser til Lyngen, siger Ole Nielsen.