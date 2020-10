Skal måske renoveres: Farveglad Egon Fischer-skulptur ruster og falmer

Se billedserie Egon Fischers farveglade skulptur ved p-pladsen bag biblioteket i Nykøbing Sjælland står og ruster og falmer, og nu indhentes tilbud på en renovering. Foto: Torben Andersen

Odsherred - 01. oktober 2020 kl. 21:00 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Egon Fischers farveglade skulptur på p-pladsen bag biblioteket i Nykøbing Sjælland står og ruster og falmer og skaller af - biblioteket er lige nu ved at indhente pris på, hvad en renovering vil koste.

Den festligt bemalede skulptur trænger til en gennemgående renovering i stil med den, som nu venter Karl Åge Riget-skulpturen i Højby Sj., der blev sendt på værksted hos Alcoat A/S i Vig i fredags.

- Den ruster desværre; blandt andet fordi der er gået vand ned i den gennem nogle utætte svejsninger, siger biblioteks- og kulturhusleder Jesper Bertelsen om Fischer-skulpturen.

- Vi kan ikke bare lade den stå og forfalde. Det ville være synd, siger bibliotekslederen, der for et par dage siden besigtigede Fischer-værket sammen med skulptur-specialisterne fra Alcoat i A/S.

- Vi har nu sat en undersøgelse i gang og får et tilbud på, hvad det vil koste at få renoveret skulpturen.

- Vi prøver at få priser klar til kulturudvalgsmødet i november, siger Jesper Bertelsen.

Det er syv år siden, at det blev konstateret, at Egon Fischers skulptur var begyndt at ruste.

Den tre meter høje skulptur er fra 1989 - samme år som Kulturhus Pakhuset blev indviet.

Udover skulpturen har Egon Fischer kreeret en farverig, organisk slynget, skulpturel søjle ved indgangen til biblioteket, som en del af arkitekturen, og en ensfarvet skulptur, der står bagved.

Den farverige skulptur, som nu står og forfalder ved p-pladsen, var oprindeligt opstillet indendøre på bibliotekstorvet, hvor børnene klatrede på den.

Tidligere biblioteksleder John Larsen oplyste i 2016, at skulpturen efter nøje overvejelser blev flyttet udenfor, da biblioteket blev bygget om i 2005. Egon Fischer foreslog, at den blev stillet op ude, så flere mennesker kunne se den. Kunstneren valgte placeringen mellem biblioteket og børnehaven, og der blev støbt et dybt fundament, oplyste John Larsen dengang.

Skulpturen blev inden omplaceringen sendt på malerværksted for at få et nyt coating-lag.