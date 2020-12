Skal igen have ny formand

Nykøbing Sj. Handel & Erhverv holder fanen højt og vil indkalde til en generalforsamling i februar for at vælge en ny bestyrelse og formand. Bastian Olsen var blevet valgt som formand i marts 2020, hvor han afløste Martin Reimer. Men Bastian Olsen forlod i november sit job som butikschef i Expert/Punkt 1, og så skulle der vælges en ny formand. Det blev Søren Rasmussen, Ejendomsselskabet Robert Larsen & Søn.

- Jeg har indvilget i at tage formandsposten frem til generalforsamling i februar. Jeg regner ikke med at fortsætte som formand. Jeg har et ejendomsselskab i Nykøbing, men jeg bor ikke i byen, og jeg kommer der ikke hver dag, så det er ikke fair overfor foreningens medlemmer, at jeg skulle være formand, siger Søren Rasmussen, som afviser, at foreningen er ved at nedlægge sig selv.