Skal du på færgetur, så skal du selv have mundbind med

I de næste tre uger skal man have mundbind på, hvis man skal sejle mellem Odden og Aarhus, men man skal ikke regne med, at rederiet stiller mundbind til rådighed.

Molslinjens pressechef Jesper Maack slår fast, at der i sundhedsministeriets bekendtgørelse, hvor mundbund pålægges, klart står, at det er den enkeltes ansvar at have mundbind med.