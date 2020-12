Skakklub led hæderligt nederlag

Skakspillere bryder sig ikke om at tabe, men nogle gange må man bøje sig for overmagten. Og da de otte spillere fra Nykøbing Sj. Sj. Skakklub søndag aften gjorde stillingen op efter udbanekampen mod topholdet Præstø, sagde tallene, at nykøbingenserne havde fået tre point mod Præstøs fem. Det blev altså til et snævert nederlag, men i betragtning af, at Nykøbing-holdet i sidste omgang tabte 1-7 til Holbæk, at det mødte et tophold, og at målet simpelthen er overlevelse i 2. division, ja, så var et nederlag på 3-5 ganske hæderligt.