Björn Emil Härtel Jensen begynder den 1.august som ny centerchef i Odsherred Kommune, hvor han skal være med til at fremme vækst og tiltrække nye indbyggere.

Send til din ven. X Artiklen: Skærpet fokus på erhverv og vækst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skærpet fokus på erhverv og vækst

Odsherred - 29. juni 2021 kl. 11:02 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Som et led i et ønske om større fokus på erhverv og væk i Odsherred Kommune, er der i kommunen blevet oprettet et nyt center, og en ny centerchef er ansat til at varetage erhverv, plan, byggesag og boligudvikling.

Den nye chef er 42-årige Björn Emil Härtel Jensen, der er uddannet cand.scient i kulturgeografi. Han har erfaring med planstartegier, kommuneplaner, bolig- og erhvervsudvikling fra Albertslund og Greve kommuner og kommer fra en stilling som projektchef i fællesskaber i Realdania.

Han bor i Roskilde med sin kone Camilla og deres tre børn.

Det nye center træder i kraft fra den 1.august, og den nye chef får blandt andet ansvaret for at styrke Odsherred Kommunes erhervsstrategiske indsats, ikke mindst kommunens erhvervsservice og skal sikre hurtigere sagsbehandlingstider.

Ifølge en pressemeddelelse fra Odsherred Kommune, er et vigtigt fokus for det nye center, at være med til at tiltrække nye borgere til Odsherred Kommune, og Björn Emil Härtel Jensens ekspertise og erfaring indenfor bolig- og byudvikling nævnes som hovedargumenter for, at et enigt ansættelsesudvalg pegede på ham, og kommunedirektør Torben Greve, er overbveist om at Odsherred har trukket en af landets bedste på området.

»Med Björn for vi en af landets fremmeste kapaciteter indenfor bolig- og byudvikling, der gennem sit virke i Realdania har medvirket til at præge udviklingen i bogstaveligt talt hundredvis af steder rundt om i landet. Björn er dynamisk og har et stort netværk, strategisk overblik og et kommercielt mindset, der gør ham til den helt rette til at indgå i et tæt samspil med Odsherreds erhvervsliv. han kan med sin ekspertise og erfaring bidrage til at skabe en endnu stærkere udvikling og vækst i Odsherred,« siger han.