Sjov og lærerig sommer i Odsherred

Den 9. juni 2020 indgik partierne i Folketinget en aftale, der betyder ekstra sommeraktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie. Odsherred Kommunes andel af puljen er 1 mio. kr., der nu bruges i en sommerpakke. Målet er at give kommunens børn og unge en ekstra sjov og lærerig sommer. For en del børn og unge har Covid-19-tiden været vanskelig. Mange har følt sig isoleret og har måtte undvære de normale hverdagsrytmer med fritidstilbud, skole og pauser fra hjemmet. Der er kort sagt brug for et pusterum og en mulighed for børn og unge til at lave ting denne sommer, som kan give smilet tilbage, skriver Odsherred Kommune i en pressemeddelelse.

- Det er dejligt, at vi her efter et lidt kedeligt forår for vores børn og unge kan tilbyde spændende og sjove aktiviteter i hele Odsherred. Vores foreninger og kulturinstitutioner tilbyder aktiviteter med geografisk spredning, så vores børn og unge kan lave ting sammen med deres venner her i sommerferien. Det har især været vigtigt for os at kunne tilbyde aktiviteter for vores sårbare børn og unge. Den her sommerpakke er lige det, vi har brug for her og nu, siger Søren With.