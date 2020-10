Sjællands eneste producent af minkfoder lukker

Sjællands eneste producent af minkfoder, Sjællands Pelsdyrfoder a.m.b.a. på Gl. Nykøbingvej i Stårup ved Højby, har indstillet produktionen med kort varsel. En tidligere medarbejder skriver på Facebook, at han er blevet fyret efter 33 år, fordi firmaet er lukket. Det har ikke været muligt at få oplyst, om lukningen er sket af økonomiske årsager, eller der er en sammenhæng med covid-19-smitte hos mink. Nordvestnyt har været i kontakt med selskabets direktør, Jesper Ilsø og flere af de minkavlere, som er medejere af Sjællands Pelsdyrfoder, men ingen af dem har ønsket at udtale sig nærmere om sagen før fredag. En minkavler siger til Nordvestnyt, at der ikke vil være anden udvej end at pelse minkene, hvis der ikke længere produceres minkfoder på Sjælland.