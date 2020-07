Den sarte og sjældne blomst Engblomme har en ganske særlig plads i Rie Knudsens familie, og nu ser det ud til at hun kan finde blomsten til sit bryllup.

Sjælden blomst ser ud til at være reddet til bryllup

Rie Knudsen bor med sin kæreste i København, men de skal næste år giftes i Odsherred, og hun har sendt en bøn om hjælp til at finde den både sarte, sjældne og smukke blomst engblomme, som har en ganske særlig betydning for hende og hendes familie.

Efter at vi har omtalt hendes efterlysning er der kommet adskillige bud på, hvor engblomme kan findes i Odsherred, og nu har en af herredets naturklogeste Jørgen Stoltz lovet, at han nok skal finde en egnet lokalitet, hvor hun kan nyde engblommen i forbindelse med sit bryllup, også selvom han helst ser, at det alene bliver med øjnene den nydes, og det glæder naturligvis Rie Knudsen.