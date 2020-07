Sikkerhed: Klor-niveau ligger over anbefalinger i Odsherreds svømmehaller

Miljøstyrelsen anbefaler svømmehaller, der kører med en klor-koncentration på under 0,8 milligram per liter vand, at hæve niveauet for at undgå, at corona-virus kan overføres mellem badegæster - i Odsherreds tre svømmehaller i Nykøbing Sjælland, Vig og Asnæs ligger klor-niveauet allerede på over 0,8 milligram.