Sigtet for knivdrab skal forblive bag tremmer

Tirsdag formiddag valgte Retten i Holbæk at den 19-årige mand, der er sigtet for knivdrabet på 29-årige Yamma Ahmadzai på bostedet Ørbækskilde 30. december skal forblive fængslet. I første omgang fire uger mere frem til den 23. februar.

Den sigtede og forsvarsadvokat Erbil Kaya var med fra et videolink. Det samme var anklager Louise Hansen.

Den 19-årige var iført en hvid sweatshirt over den muskuløse overkrop, og en sort kasket med skyggen i nakken, samt et mundbind, der dækkede det meste af ansigtet. Men hvad den sigtede selv forklarer om sagen, må offentligheden ikke få indblik i endnu.

Anklageren argumenterede for dørlukning med, at de vidner, der er afhørt og muligvis skal genafhøres bliver centrale for sagens videre forløb, og at politiet efterforskning vil lide skade, hvis detaljer bliver kendt i offentligheden.

Trods pressens protester, valgte dommeren altså at følge anklagerens indstilling om dørlukning.