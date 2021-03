Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi, sigtede og varetægtsfængslede i januar en 54-årig mand for drabsforsøg og idspåsættelse af hjemmet på Lyngen. Foto: Marianne Nielsen

Artiklen: Sigtet for at kvæle konen - skal forblive fængslet

Endnu engang har Retten i Holbæk forlænget varetægtsfængslingen af en 54-årig mand, der er sigtet for at forsøge at kvæle sin kone og derefter satte ild til huset på Lyngen 2. januar.