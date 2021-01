Sigter 54-årig mand for drabsforsøg

Han har på intet tidspunkt forklaret sig til politiet og ej heller i grundlovsforhøret mælede han et ord - hverken i forhold til dommerens eller forsvarer Michael Altrup Kristensens spørgsmål.

Det er derfor uvist, hvordan den 54-årige forholder sig til sigtelserne.

Manden blev anholdt onsdag aften i sin bil i området omkring Vig efter at have været efterlyst siden 2. januar, hvor husspektakler i parrets fælles hus i Vig eskalerede drastisk.

Sagen tog sin begyndelse lørdag den 2. januar, hvor den første melding gik på husspektakler mellem en kvinde og en mand begge i 50'erne.

Kvinden var blevet udsat for en form for vold, inden det lykkedes hende at flygte fra stedet. Hun blev efterfølgende kørt til sygehuset for at blive undersøgt.

I forbindelse med episoden opstod der brand i huset.