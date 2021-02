Se billedserie - Jeg synes, at det var gamle mennesker, der skulle have dem, for de kan ikke komme så meget ud i denne tid. Og de har heller ikke små børn og får derfor ikke hele tiden perleplader, som forældre gør, siger 8-årige Sigrid. Fotos: Preben Moth

Sigrid spredte corona-glæde blandt gamle

Odsherred - 27. februar 2021

Hvor mon de gamle mennesker bor?

Det spørgsmål stillede den 8-årige Sigrid Lyngs, Skiven 6 i Vig sig, for hun havde sat sig for at give 52 gamle mennesker hilsenen »corona-glæde« i begyndelsen af februar.

- Jeg gik rundt her i vores kvarter, Urmagerlodden, sammen med mor, og der hvor vi så, at der var blomstrede gardiner i køkkenvinduet, der måtte der bo en gammel. Jeg så også, at der på en postkasse stod navnet »Jørgen«, ham tror jeg også er gammel, så han fik også en hilsen, forklarer Sigrid.

- Hvis der nu havde været en postkasse, der stod »Sigrid« på, hvem tror du så, der havde boet i huset?

Sigrid tænkte sig lidt om:

- Så tror jeg, at det havde været en gammel, sagde hun og grinede.

Det var Sigrids mor, Tina Lyngs, der foreslog datteren at lave noget godt som et led i Danmarks Indsamlingen, der kunne ses i TV den 6. februar, og formålet i år var at hjælpe corona-krisens børn.

Børn kunne være med i DR Ultras program Gode Gerninger, hvor danske børn kunne hjælpe udsatte børn ved at gøre noget godt for andre.

For hver god gerning børn i Danmark lavede, blev der sponseret 20 kr til indsamlingen.

Det gode som Sigrid lavede var 52 perleplader, som hun lavede sammen med lillesøsteren Agnes, der lavede fem og storesøsteren Ella, der lavede mange.

- Jeg synes, at det var gamle mennesker, der skulle have dem, for de kan ikke komme så meget ud i denne tid. Og de har heller ikke små børn og får derfor ikke hele tiden perleplader, som forældre gør.

Sigrid og hendes mor besøgte også plejehjemmet Baeshøjgaard på deres tur rundt i kvarteret.

- Vi fangede en medarbejder udenfor, fortæller Tina Lyngs, men bliver afbrudt af Sigrid, der siger:

- Nej mor, vi fangede hende ikke.

- Nej, det er rigtigt, hun viste os hen til lederen, der tog imod alle perlepladerne og lovede at dele dem ud til beboerne.

Det var hele Sigrids klasse på Vig Skole, der lavede gode gerninger og på online-programmet Teams, snakkede de med deres dansklærer om, hvad de hver især havde lavet.

- Nogle af de andre havde støvsuget og andre taget opvasken. Og i alt fik vi samlet 2.620 kr ind til andre børn - og vi fik også et diplom fra Danmarks Indsamlingen.